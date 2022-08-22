CHP’de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan hakkında yine karar çıkmadı

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın durumu, 26 Eylül’deki toplantıda ele alınacak.

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Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan’ın durumu hakkında bugünkü toplantıda yine karara varılmadı. Toplantıda, YDK’nin 26 Eylül’de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran’da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz’da toplanan YDK’de sözlü savunmada bulunmuştu.

Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan’ın durumunun YDK’nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.

Ne olmuştu?

Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti. Bu söylemler, disipline sevk gerekçesi olarak öne sürülmüştü.

Diken’e öncesinde konuşan parti kaynakları Özcan’ın bir süredir gündeme gelen ayrımcı söylemlerinden rahatsız olduklarını belirtirken, kararı ‘olumlu’ karşıladıklarını söylemişti.

Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1’inci Aile Mahkemesine, Özcan’a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvurmuştu. Mahkeme, Çınar’ın ‘tedbir’ talebini kabul ederek koruma kararı almıştı.