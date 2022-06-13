Tanju Özcan’ın hedefinde bu kez canlı müzik var: Mümkün olduğu kadar yapılmasın; özendirmeyelim

Bolu Belediyesi haziran ikinci meclis toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik ücretlerinin belirlenmesi hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim” dedi.

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Bolu yerel haber sitesi medya14’ten Ahin Aslan’ın aktardığına göre meclis toplantısının ikinci birleşiminde plan ve bütçe komisyonundan gelen 2022 yılı ücret gelir tarife cetvelinde belirlenen içkili eğlence yerlerinden günlük 150 TL, içkisiz yerlerden ise 50 TL alınması görüşüldü.

Konuyla ilgili konuşan Özcan, canlı müzikten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek kentteki eğlence ve yeme içme mekanlarında canlı müzik yapılmaması için ücretleri yüksek tutmak istediğini söyledi.

2021 yılı komisyon toplantısında canlı müzik yapan içkili yerlerden 750 TL, içkisiz yerlerden ise 250 TL alınırken Gürültü Yönetmeliği’ndeki değişiklik sonucu ücretlerin düşürüldüğünü söyleyen Özcan, şunları dedi: “İlla bir sanatçının çıkıp şarkı söylemesi diye bir şey söz konusu değil. Bundan etkilenen 200 kadar kafe, 10’a yakın alkollü mekan var. Bunun içinde küçük kafelerde var. Bu insandan günde 250 lira almak bize çok mantıklı gelmedi. O yüzden bunu bir düzeltelim dedik.

Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın veya az yapılsın. Bunu hazırlarken amacımız mümkün olduğu kadar canlı müziği özendirmeyelim, gürültü az olsundu. Zabıta müdürümüze buradan bir talimat veriyorum. Müzik şikayeti konusunu emniyetle özel olarak konuşursanız yani böyle müziği bangır bangır açacak, öyle bir şey yok. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. O konuya el atalım.”

Mecliste alınan kararla kentte eğlence ve yemek içme mekanlarında günlük müzik ücreti 50, alkollü mekanlarda ise 150 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’nı Özcan’ın kullandığı ifadelerle duyurmuştu: “Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.”