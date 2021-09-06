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Yaramazlara biraz batar!

CHP, Tanju Özcan’ı uyarı cezası için disipline sevk etti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na uyarı için sevk edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapacağını belirten Özcan, genel merkez ile ters düşmüştü. Kararından geri adım atmayan Özcan bu kez kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili imalı ifadeleri nedeniyle tepki topladı. Öztrak, Özcan’ın tepki çeken sözlerine ilişkin, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” demişti.


Özcan, Öztrak’a, “Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti’nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ’cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!” diyerek yanıt vermişti.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Öztrak şunları söyledi: ”Bolu belediye başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil. Sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak Bolu belediye başkanını bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na, uyarılması talebiyle sevkine MYK’da oy birliğiyle karar verdik”.

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