Parti tabanı ‘Nihayet’ dedi: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Kararın gerekçesiyse belediye meclisinde el kaldıran bir kadın meclis üyesine karşı kullandığı ifadeler.

Diken’e konuşan parti kaynakları Özcan’ın bir süredir gündeme gelen ayrımcı söylemlerinden rahatsız olduklarını belirtirken, kararı ‘olumlu’ karşıladıklarını söyledi.

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Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bu sözlerin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1’inci Aile Mahkemesine, Özcan’a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvurmuştu. Mahkeme, Çınar’ın ‘tedbir’ talebini kabul ederek koruma kararı almıştı.

Özcan sığınmacılara karşı ayrımcı çıkışlarıyla bir süredir gündemdeydi.