Tanju Özcan’ın ‘Niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım’ dediği kadın belediye meclis üyesine koruma kararı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Bana niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım ayıp oluyor” dediği meclis üyesi Hacer Çınar’a mahkemece 30 gün koruma kararı verildi.

Fotoğraf: AA

Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bu sözlerin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1’inci Aile Mahkemesine, Özcan’a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Çınar’ın ‘tedbir’ talebini kabul ederek koruma kararı aldı.

Mahkemenin kararında, olay esnasında aleyhine tedbir talep olunan Özcan’ın yorumladığı şekilde ‘el sallama gibi bir eylemin gerçekleşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, iffetine saldırı gerçekleştiğine, mağdurun kendisine ilgi gösterir mahiyette davranışta bulunduğuna’ yönelik ithamda bulunmasının, mağdur yönünden ‘küçük düşürücü söz ve davranış niteliğinde bulunduğunun birlikte değerlendirildiği‘ yazıldı.

30 gün süreyle geçerli olacak kararda Özcan’ın, Çınar’a ‘şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla veya sair suretle rahatsız etmemesine’ hükmedildi.