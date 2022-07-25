CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan ‘savunma’ verdi: Düşünce ve söylemlerim değişmeyecek

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sözlü savunma verdi.

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Özcan, ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ nedeniyle 13 Haziran günü Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) oy birliğiyle aldığı kararla, kesin ihraç talebiyle YDK’ya sevk edilmişti. Daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, bugün toplanan YDK’da kendini savundu.

‘Ceza verilmemesini talep ettim’

CHP’ye 22 yaşında katıldığını, bunun makam, mevki sahibi olmak için de olmadığını anlatan Özcan, şunları kaydetti: “Partide gençlik kolu, ilçe, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, PM üyeliği, milletvekilliği son olarak da belediye başkanlığı yapan biriyim. Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün, ‘hiç ceza verilmemesine yer olmadığına’ karar verilmesini talep ettim. Ama bir ceza verilirse, ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim. Verilecek karar ne olursa olsun, ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim, CHP’nin 6 okuna, ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim, bu tavrımda en ufak bir değişiklik olmayacak. Başta geçici sığınmacılar konusu olmak üzere, temel konulardaki düşüncelerimde ve söylerimde herhangi bir değişiklik olmayacak.”

YDK sürecinin kadınlarla ilgili sözlerinden dolayı mı alındığının sorulması üzerine Özcan, Bolu Belediyesi’nin çoğu çalışanını kadınların oluşturduğunu belirterek, “Ben hayatım boyunca cinsiyetçi söylem kullanan biri olmadım. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapan biriyim” dedi.

Ne olmuştu?

Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti. Bu söylemler, disipline sevk gerekçesi olarak öne sürülmüştü.

Diken’e öncesinde konuşan parti kaynakları Özcan’ın bir süredir gündeme gelen ayrımcı söylemlerinden rahatsız olduklarını belirtirken, kararı ‘olumlu’ karşıladıklarını söylemişti.

Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1’inci Aile Mahkemesine, Özcan’a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvurmuştu. Mahkeme, Çınar’ın ‘tedbir’ talebini kabul ederek koruma kararı almıştı.

Özcan sığınmacılara karşı ayrımcı çıkışlarıyla bir süredir gündemdeydi.