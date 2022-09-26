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Yaramazlara biraz batar!

Tanju Özcan bir yıllığına CHP’den çıkarıldı


CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Fotoğraf: AA

Özcan, 13 Haziran’da oy birliğiyle alınan CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz’da toplanan YDK’de sözlü savunma yapmıştı.


Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti. Bu söylemler, disipline sevk gerekçesi olarak öne sürülmüştü. Özcan ayrıca göçmenlere yönelik ırkçı söylem ve uygulamalarını sürdürüyor.

CHP disiplin yönetmeliğine göre geçici çıkarma cezası verilecek durumlar şöyle:

  • Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak
  • Parti içinde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda açıklamalarda bulunmak
  • Gizli yapılması ve gizli kalması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları açıklamak
  • Parti çalışmalarında üyelere eylemli saldırıda bulunmak, parti düzenini bozmak, çalışmaları aksatmak

Bu durumda Özcan, ‘toplumda ayrımcılık yaptığı ve bu doğrultuda açıklamalarda bulunduğu’ için üyelikten çıkarıldı.

Disiplin yönetmeliğine göre geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamaz ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı ay süreyle parti organlarına seçilemez. Geçici çıkarma cezasının uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam eder.

Özcan bu süre zarfında grup toplantılarına da katılamayacak.

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