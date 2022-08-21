Tanju Özcan, makam şoförünü belediye şirketine genel müdür yaptı

Bolu Belediyesi’ne bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. Şirketin genel müdürlüğüne Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın makam şoförü Özgür Yıldız getirildi.

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DHA’nın haberine göre, Bolu Belediyesi’nin son meclis toplantısında alınan kararla, belediyeye bağlı ‘Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ kuruldu.

1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak şirket, Bolu Belediyesi’ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.

Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan’ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.