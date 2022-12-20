Kuleler dikildikten sonra: Fikirtepe 1’inci etap imar planları iptal

CANAN COŞKUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’un Kadıköy ilçesinde riskli alan ilan ettiği Fikirtepe bölgesinin 1’inci etabıyla ilgili imar planları iptal edildi. Kararda, Fikirtepe’yle ilgili riskli alan kararının iptal edilmesi nedeniyle imar planlarının da hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtildi. 1’inci etap olarak ayrılan bölgede artık yüksek gökdelenler yer alıyor.

Fikirtepe 1’inci etap imar planları iptal edildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinin birinci etabına yönelik davayı karara bağladı. Daire, Fikirtepe’nin 9 Mayıs 2013’te bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini, bu kararın da hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğini hatırlattı. Dava konusu alanla ilgili başka bir karar bulunmadığı için planların da bu nedenle hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtildi. 1’inci etapla ilgili imar planlarının iptali talebini reddeden yerel mahkemenin kararı kaldırıldı ve imar planları iptal edildi.

Ne olmuştu?

Fikirtepe’deki ‘kentsel dönüşüm’ süreci 17 yıl önce başladı. 2005’te ‘özel proje alanı’ ilan edilen Fikirtepe’ye yönelik imar planları 2011’de onaylandı. Bakanlar kurulunun 2013’te ‘riskli alan’ ilan ettiği Fikirtepe’de yaşayan halkın mağduriyeti de katlandı. Mahalle hakkında bir yıl sonra da acele kamulaştırma kararı verildi. Ama İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi 2019’da verdiği kararla imar planlarını iptal etti. Kararda, bakanlığın hazırladığı bazı plan notlarında donatı alanları ve imar transferi haklarıyla yoğunluk kararına uygun bir yapılaşma olup olmayacağının belirsiz olduğu kaydedilmişti.

Bakanlık, Şubat 2021’de bu defa da mahalleyi üç ayrı etaba ayırarak yeni imar planları hazırladı. Bu planlara karşı da davalar açıldı, çünkü bakanlığın hazırladığı yeni planlarda belirsizlik düzeltilmemişti.

Kentsel dönüşüm için proje alanlarına ayrılan Fikirtepe’nin birinci ve ikinci etabında günümüzde çok katlı kuleler yükseliyor.