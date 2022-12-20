AKP’li Çonkar: ‘Hakaret’te siyasi yasağa karşı yasa değişikliği yapılabilir

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili yasa değişikliği yapılabileceğini söyledi.

Çonkar, “Yasalarımızda bu tarz suçtan siyasi yasaklı hale gelinmesi konusu da doğru bulunmuyorsa tüm partiler bir araya gelerek, bir yasa değişikliği ile konuyu yeniden değerlendirebilir” dedi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ceza hakkında ”Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret” dedi. Erdoğan, cezayla ilgili tartışmanın kendisiyle ilgili olmadığını da belirtti.

Bugün AKP cephesindense değişiklik önerisi geldi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan AKP’li Berat Çonkar, ‘kişisel görüşü’ olduğunu vurgulayarak cezayla ilgili şunları söyledi: ”Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili Türkiye’de yasal bir çerçeve var. Ancak tabii ki bu yasal çerçevenin kendi işleyişi içinde müdahaleden uzak, siyasi bakış açısına yönelmeden karar vermesini bekleriz. Bu durumda birinci derece mahkemede bir sorun varsa üst mahkemede değerlendirilir ve mutlaka hak yerini bulur. Yasalarımızda bu tarz suçtan siyasi yasaklı hale gelinmesi konusu da doğru bulunmuyorsa tüm partiler bir araya gelerek, bir yasa değişikliği ile konuyu yeniden değerlendirebilir.

Bu benim şahsi görüşümdür. Ben parti büyüklerimle bunu paylaşırım, onlar da doğru bulurlarsa uygun çağrıyı yaparlar. Bu siyasetin normalleşmesi için de bir ihtiyaçtır.”