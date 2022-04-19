Akşam Postası / 19 Nisan 2022

Bir içki grubuna zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Cep telefonunda ÖTV düzenlemesi: Alt dilimdekilere indirim gelebilir

Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Daha önce 640 TL olan yüzde 25’lik en düşük vergi matrah dilimi 1500 TL’ye yükseltildi.

Hekimler mayısta altı gün iş bırakacak

Doktorların sendikası Hekim-Sen, mayısta altı gün iş bırakacaklarını duyurdu.

Türkiye’den Polonya’ya vize muafiyeti

Polonya Cumhuriyeti’nin ‘kimlik kartı hamili’ vatandaşlarının Türkiye’ye turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sahile ‘gökdelen otel’ projesi: CHP ‘Yapmayacağız’ dedi, çevreciler ikna olmadı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin ‘gökdelen otel’ projesinden vazgeçildiği duyuruldu. Çevrecilere göre açıklama yetersiz.

İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı.

TL için risk büyüyor: Fed’de şimdi de ’75 baz puan’ sesleri

ABD’de St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini söyledi.

Soylu duyurdu: Suriyelilere bu yıl bayram izni verilmeyebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerine izin verilmeyebileceğini söyledi.

Yeni salgın endişesi: Britanya’da ortaya çıkan ‘gizemli’ virüs dünyaya yayılıyor

Britanya’da bugüne kadar 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD’ye de yayıldığı açıklandı.

Paşalı’nın damatlığının tasarımcısı Hatice Gökçe anlattı: Değişen damat imajı

Erkek modasında kalıpların dışına çıkan çizgisiyle tanınan Hatice Gökçe’nin tasarımları oyuncu ve müzisyenlerin damatlık için tercihi oluyor.

ABD’de ‘hisse manipülasyonu’ davası: Suçlananlardan biri Türkiye’de

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ‘hisse manipülasyonu’ iddiasıyla 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerden biri Türkiye’de.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la Bilal Erdoğan arasındaki konuşmayı okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini belirterek iktidara yüklendi.

HDP’li Sancar’dan muhalefete ‘pençe-kilit’ çağrısı: Oyuna gelmeyin

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefetin sınırötesi operasyonlara destek vermemesi gerektiğini belirterek “Bu oyuna gelmeyin, savaş politikalarıyla, çözümsüzlükle gidilecek yol sefalettir, faşizmin kurumsallaşmasıdır” dedi.

Kinder ürünlerinde ‘salmonella’ şüphesi: Tarım Bakanlığı analiz zorunluluğu getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, salmonella bakterisi riskine karşı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi.

3600 ek gösterge de ‘hikaye’: Ocak-mayıs olmadı, bakan şimdi de ‘Yıl sonu’ dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin bu yılın sonunda Meclis’ten geçeceğini ‘düşündüğünü’ söyledi.

İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan beraat etti

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Türkdoğan basın açıklamaları nedeniyle yargılanıyordu.

Türkiye’den Yunanistan’a hava aracıyla kaçan iki kişi tutuklandı

Yunanistan, microlight benzeri bir hafif hava aracıyla Türkiye’den kaçan iki kişiyi tutukladı.

‘Uyuşturucuya özendirmek’le suçlanan Murda’ya hapis cezası

Hollanda vatandaşı ‘Murda’ lakapçı rapçi Mehmet Önder Doğan’a dört yıl iki ay hapis cezası verildi.