Devlet bir tane de kendisi için sardıracak: Kıyılmış tütünün ÖTV’si yüzde 55’e çıktı

Cumhurbaşkanı kararıyla sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV yüzde 55’e çıktı.

Fotoğraf: AA

Kur krizleri ve enflasyonla birlikte sigara fiyatlarına gelen yüklü zamlar, sarmalık tütüne ilgiyi artırdı.

2020 ile 2021 arasında tütün saranların oranındaki yükseliş yüzde 36.

Sigaradan alınan ÖTV yüzde 63 iken karar öncesi kıyılmış tütünde oran yüzde 40’tı.

Devlet aradaki makası kapatarak vergi kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.

5 milyar adet sigaraya denk tütün sarıldı

2021 yılında ‘kayıtlı olarak satılan‘ 3 milyon 735 bin kilo tütün yaklaşık 5 milyar adet sigaraya tekabül ediyor.

Geçen yıl sigara şirketleri tarafından satılan sigara miktarıysa 125,1 milyar adet.

Kayıtlı olarak satılan sarmalık kıyılmış tütünden, vergi farkı nedeniyle kamunun kaybı yaklaşık 4 milyar lira.

Kararla birlikte, fiyatları daha düşük olduğu için dar gelirli yurttaşların tercih ettiği kıyılmış tütünlerin paket fiyatlarına zam bekleniyor.