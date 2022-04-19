Cep telefonunda ÖTV düzenlemesi: Alt dilimdekilere indirim gelebilir

Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Daha önce 640 TL olan yüzde 25’lik en düşük vergi matrah dilimi 1500 TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatları da indi.

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Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor.

Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi.

Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lirayla 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limitse 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üstündeki cep telefonlarının ÖTV oranıysa yüzde 50 olarak uygulanacak.

Yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken, ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.