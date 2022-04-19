Doktor açığına çözüm: Uzman kadrosu iki katına çıkacak

Devlet hastanelerindeki açık nedeniyle ‘uzman doktor’ kadrosunun iki katına çıkarılacağı bildirildi.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre salgının etkisinin yavaşlaması nedeniyle çok sayıda hasta ertelediği sağlık sorunları için hastanelere gitmeye başladı.

Ancak bu kez de çok sayıda doktorun ayrılmasının da etkisiyle hastanelerde yoğunluk oluştu.

Haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık personeli açığının kapatılması için çalışma yapılmasını istediği kaydedildi.

Buna göre gelecek dönemki yapılacak uzmanlık sınavı başvurusu için kadroların iki kat artırılmasının planlandığı belirtildi.