ABD’de ‘hisse manipülasyonu’ davası: Suçlananlardan biri Türkiye’de

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ‘hisse manipülasyonu’ iddiasıyla 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerden biri Türkiye’de.

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Komisyon, küçük şirketlerin hisselerinde manipülasyon yaparak 194 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 15 kişi ve bir şirket için New York’taki mahkemelere başvurdu.

Buna göre şüpheliler küçük şirketlerin düşük değerli hisselerini topladı. Gizli ve koordineli çalışmalarla hisselerin değerini yükselten bu kişiler değer artışından haksız kazanç sağladı.

Komisyonunun açıklamasında şüphelilerin kurduğu belirtilen düzenek ‘SEC’in karşılaştığı en karmaşık küçük hisse dolandırıcılık sistemlerinden biri’ olarak tanımlandı.

Hangi ülkelerdeler?

SEC sanıkların yakalanmamak için operasyonu denizaşırı ülkeler üzerinden yürüttüğü, şifreli mesajlaşma araçları kullandıkları ve karmaşık bir offshore hesap ağı kurduklarını belirtti.

Açıklamada diğer sanıkların Bahama Adaları, Britanya Virjin Adaları, Bulgaristan, Kanada, Cayman Adaları, Monako, İspanya, ve Britanya’da bulunduğu belirtildi.