3600 ek gösterge de ‘hikaye’: Ocak-mayıs olmadı, bakan şimdi de ‘Yıl sonu’ dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin bu yılın sonunda Meclis’ten geçeceğini ‘düşündüğünü’ söyledi.

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Memurların mevcut durumdaki aylıklarıyla birlikte emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılması talepleri uzun süredir dile getiriliyor.

24 Haziran 2018’deki seçim öncesinde de AKP yetkililerince ‘müjdelenen’ 3600 ek gösterge konusunda sözler tutulmamıştı. İktidarsa konuyu gündemde tutmayı seviyor.

Bakan Bilgin, Kasım 2021’de 3600 ek gösterge çalışmalarında ‘sona geldiklerini’ belirterek “İnşallah ocakta Meclis’e getireceğiz” demişti.

Ocaktaysa Bilgin, “3600 ek gösterge 2022’nin ilk altı ayında tamamlanacak. Mayıs-haziranda intikal ettiririz” demişti.

NTV’de konuşan Bilgin, düzenleme için bu sefer de yıl sonunu işaret etti: “3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis’e gelir. Bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar diye düşünüyorum.”

Bilgin, düzenlemenin maaşa fazla yansımayacağını ancak emeklilikte ‘çok yararlı’ olduğunu söyledi.