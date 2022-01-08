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Yaramazlara biraz batar!

3600 ek gösterge altı aya tamamlanacakmış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge 2022’nin ilk altı ayında tamamlanacak” dedi.

Memurların mevcut durumdaki aylıklarıyla birlikte emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılmasına yönelik talepler uzun süredir dile getiriliyor. CHP’nin bu yöndeki kanun teklifi reddedilmiş, iktidar kanadından da çözüm için adım gelmemişti.


2022’nin ilk gündem maddesi olacağı söylenen gösterge bu sefer de hazirana ertelendi.

CNN Türk’te konuşan Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin “Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis’e ilk altı ay içinde en geç mayıs-haziranda intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

Bilgin, 2021’in kasım ayında iktidar temsilcileri tarafından tekrardan konuşulmaya başlanan ancak sonra “Gündemimizde yok” denen emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümüyle ilgili olarak ”Zaman veremem, sorunları aşama aşama çözüyoruz” dedi.

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