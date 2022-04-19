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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 4 bin 217 vaka, 23 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 217 vaka kaydedildi, 23 kişi öldü.

Bir günde 162 bin 855 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 16 bin 561.

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Bir içki grubuna zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.