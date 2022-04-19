Son 24 saat: 4 bin 217 vaka, 23 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 217 vaka kaydedildi, 23 kişi öldü.
Bir günde 162 bin 855 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 16 bin 561.
Yaramazlara biraz batar!
Reklam ajansı Ogilvy Britanya’da kampanyalarında vücutlarını ve yüzlerini farklı göstermek için fotoğraflarına müdahale eden influencer’larla çalışmayacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, salmonella bakterisi riskine karşı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi.
Erkek modasında kalıpların dışına çıkan çizgisiyle tanınan Hatice Gökçe’nin tasarımları başarılı erkek oyuncular ve müzisyenlerin damatlık için tercihi oluyor.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin bu yılın sonunda Meclis’ten geçeceğini ‘düşündüğünü’ söyledi.