Yeni ‘Thor’ filminden ilk fragman yayınlandı

Marvel’ın yeni filmi ‘Thor: Love and Thunder’dan ilk fragman yayınlandı.

Liam Hemsworth yine tanrı Thor rolünde olacağı filmde partneri Natalie Portman Mighty Thor olarak izleyiciye sürpriz yapıyor.

‘Thor: Ragnarok‘ (2017) filminin devamı olan yapımda Taika Waititi yönetmen koltuğunda.

Fragmanda süper kahramanlık günlerinin bitttiğini söyleyen Thor’u, seyirci bir tür kimlik bunalımı yaşarken izleyecek.

Filmin kötü adamı Christian Bale’in canlandıracağı Gorr the God Butcher karakteri ise ilk fragmanda yer almadı.