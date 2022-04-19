Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Haskoloğlu, 12 Nisan’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlikleri kartlarını paylaşmıştı.

Haskoloğlu, paylaşımında şunları yazmıştı: “Yaklaşık iki ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil.”

İçişleri Bakanlığı, kimlik kartlarını paylaştığı gerekçesiyle Haskoloğlu’nu savcılığa şikayet etmişti.

Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı Haskoloğlu hakkında ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki evinde gözaltına alınan Haskoloğlu, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi’ne götürülmüştü.

‘Tüm bilgileri gerekli kurumlarla zaten paylaşmıştı’

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haskoloğlu, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Burada ifadesi alınarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Haskoloğlu’nun, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma’ suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Haskoloğlu’nun avukatıyla konuştuğunu söyleyen gazeteci Hazar Dost Twitter hesabı üzerinden, savcının Haskoloğlu’na “Bu bilgileri neden savcılığa bildirmedin” diye sorduğunu açıkladı.

Dost, “İbrahim, tüm bilgileri gerekli kurumlarla zaten paylaşmıştı. Türkiye’de sıradan bir gün” dedi.