Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı, Twitter’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı gerekçesiyle Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.
Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı Haskoloğlu hakkında ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu’nu İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.