Araştırma: Fazla kilo rahim kanseri riskini iki katına çıkarıyor

Britanya’da bir araştırma kadınlarda ömür boyu fazla kilonun rahim kanseri riskini neredeyse iki katına çıkardığını gösterdi.

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Bilim dünyasında fazla kilolu ya da obez olmanın kanser riskini artırdığı bir süredir biliniyor. Britanya’da her üç vakadan biri aşırı kiloyla bağlantılı.

Şimdi de Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar aradaki bağlantıyı daha derinlemesine inceleyerek artan riskin boyutlarına da ışık tuttu.

Fazladan her beş birim, yüzde 88 artırıyor

BMC Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, fazladan her beş birim vücut kitle endeksinin rahim ağzı kanseri riskini yüzde 88 artırdığı görüldü.

Vücut kitle endeksi (VKE) kilonun, boy değerinin karesine bölünmesiyle (kg/m²) hesaplanıyor.

Dünyanın en büyük bağımsız kanser araştırma organizasyonlarından Cancer Research UK (CRUK) vakfının fonladığı araştırma, artan riskin önceki çalışmalarda ifade edilenden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Önceki araştırmalarda olduğu gibi, bu çalışma da, belirli bir dönem aşırı kilolu olmaktansa ömür boyulu kilolu olmanın sonuçlarını yansıtıyor.

Her 36 kadından biri

CRUK’e göre beş birim VKE, fazla kilolu ve obezite kategorileri arasındaki farka karşılık geliyor; bir başka deyişle 1.65 boyundaki bir kadının 12 kilo fazlası olması.

Araştırma rahim kanserinin en sık görülen tipi olan endometrial kanserine (rahim iç zarı) odaklandı. Britanya verilerine göre 1960’tan sonra doğan her 36 kadından biri rahim kanseri teşhisi alıyor.

Avustralya, Almanya, ABD, Belçika, Britanya İsviçre ve Polonya’da 120 bin kadının genetik numuneleri incelendi. Yaklaşık 13 bini rahim kanseriydi.

İki hormon riski arıtıyor

Daha sonra obezite ve rahim kanseri arasında bağ kurabilecek 14 özelliğin göstergelerine bakıldı. İki hormonun, açlık şekeri ve testosteron, rahim kanseri riskini artırdığı görüldü.

Uzmanlar obezitenin hormonlar gibi yollarla riski nasıl artırdığını göstererek gelecekte bu spesifik hormonlara yönelik ilaçların kanser gelişmesi riski yüksek olan kişilerde kullanabileceğini umuyor.

Araştırmanın başyazarı Emma Hazelwood çalışmalarının, obezitenin nasıl kansere neden olduğu ve önüne geçmek için ne yapılabileceğini aydınlatması açısından önemli bir ilk adım olduğunu söyledi.