Her zaman genç: Duygu Asena

Yaşasaydı, bugün 76’ıncı yaşını kutlayacaktı. Büyük ihtimalle sosyal medyayı çok aktif kullanacak, hayatı, kadınları, kendini anlatmaya devam edecekti. Bugün onun doğum günü. Duygu Asena, iyi ki doğdu!

Feminist hareketin kült ismi Duygu Asena’yı 16 yıl önce kaybettik. Hatırasının zamanla solabilir, adını ananların sayısı azalabilirdi ancak tam tersi oldu. Kadın hareketi hem dünyada hem Türkiye’de yeniden güçlenirken Asena’nın değeri daha da iyi anlaşıldı.

Yönettiği dergiler, yazdığı kitaplar, olaylar karşısındaki duruşu, hakkında yazılmış yüzlerce sayfa yazı… Duygu Asena’yı anlamak için dönüp bakılacak çok sayıda malzeme var. Şimdi bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Önümüzdeki dönemde dijital platform Gain’de yayınlanacak ‘Aslında Özgürsün‘ adlı dizi, Duygu Asena’yı yeni kitlelerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Aslında Özgürsün, Asena’nın 2001’de yayınlanan aynı adlı romandan uyarlandı. Evli ve umutsuz bir kadın olon Belgin ile ‘aşka aşık’ Berna’nın kendilerini keşfetme hikayelerini anlatıyor. Dizide başrolleri, Zuhal Olcay’la birlikte Deniz Çakır ve Bade İşçil paylaşıyor.