Yeni salgın endişesi: Britanya’da ortaya çıkan ‘gizemli’ virüs dünyaya yayılıyor

Britanya’da bugüne kadar 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD’ye de yayıldığı açıklandı.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, söz konusu virüsün Britanya dışında Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya’da da bazı çocuklarda tespit edildiğini bildirdi.

Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veriyse henüz yok.

Öte yandan ABD’nin Alabama eyaletinde de bir ila altı yaşlarında dokuz çocukta da virüs görüldü.

Hastalığa ilişkin incelemeler devam ediyor.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakalarınsa ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın ‘gizemli‘ veya ‘nedeni belirsiz‘ olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konmadan önce ‘gizemli bir akciğer rahatsızlığı‘ olarak tanımlanıyordu.