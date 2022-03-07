Covid-19, 6 milyondan fazla can aldı

Resmi rakamlara göre dünya genelinde Covid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 6 milyon 20 bin 582’ye ulaştı.

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Covid-19 ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Türkiye ilk vakayı Mart 2020’de bildirdi.

Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre hastalıktan en fazla can kaybı ABD’de kaydedildi: 984 bin 20.

ABD’yi 652 bin 207 ile Brezilya ve 515 bin 133 ile Hindistan takip etti.

Ancak özellikle Hindistan’daki altyapı yetersizliği nedeniyle ölümlerin kaydedilenin çok üzerinde olabileceği yönünde görüşler de var.

356 bin 281 ile Rusya, 319 bin 859 ile Meksika, 211 bin 108 ile Peru, 162 bin 8 ile Britanya, 155 bin 887 ile İtalya, 150 bin 172 ile Endonezya, 139 bin 275 ile Fransa, 139 bin 91 ile Kolombiya ve 137 bin 948 ile İran en fazla ölüm kaydedilen diğer ülkeler.

Türkiye’deyse resmi rakamlara göre salgın sürecinde toplam 95 bin 549 insan hayatını kaybetti.

Bu süreçte dünya genelinde 446 milyon 721 bin 728 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan kişi sayısıysa 379 milyon 869 bin 871.

60 milyon 831 bin 275 hastanınsa Covid-19 tedavisi halen devam ediyor.

Salgın tedbirlerinde esnemeye giden Türkiye’de son olarak dün 27 bin 671 yeni vaka çıkarken, 170 kişi yaşamını yitirmişti.