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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka sayısı: En çok artış Kırşehir’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 646,49, Ankara’da 1275,52, İzmir’deyse 662,39 oldu.

12-18 Şubat tarihlerinde 100 bin kişideki vaka oranı İstanbul’da 617,5, Ankara’da 1216,83, İzmir’deyse 776,25 seviyesindeydi.


Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul oldu.

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