İllere göre haftalık vaka sayısı: En çok artış Kırşehir’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 646,49, Ankara’da 1275,52, İzmir’deyse 662,39 oldu.

12-18 Şubat tarihlerinde 100 bin kişideki vaka oranı İstanbul’da 617,5, Ankara’da 1216,83, İzmir’deyse 776,25 seviyesindeydi.

19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/C7C8uSYmrI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2022

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul oldu.