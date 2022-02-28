Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haftalık vakalar: Amasya ilk sırada; Ankara İstanbul’u ikiye katladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihlerindeki haftalık vaka sayısını açıkladı.

Koca’nın paylaştığı haritaya göre İstanbul’da 100 bin 617,5 vaka görülürken, Ankara bu sayı 1216,83, İzmir’deyse 776,25 seviyesinde.


Yurt geneline bakıldığında, en yüksek sayı 1961,84’le Amasya’da görüldü. Bu kenti Samsun, Amasya, Karabük, Tokat, Çorum, Ankara ve Kırşehir gibi iller takip etti.

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, batı kesimler ve Marmara’nın güneyi yüksek vaka görülen yerler.

Bir haftada vaka sayısı en çok artan kentlerse şöyle: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

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