Son 24 saat: 27 bin 671 vaka, 170 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 27 bin 671 vaka, 170 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 348 bin 146 Covid-19 testi yapıldı.
50 bin 241 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
İnsanlığın akıl almaz hız tutkusuna farklı bir açıdan bakmayı başarabilen, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan ‘gelmek ve gitmek’, oldukça etkileyici bir kitap.
Gazeteci-yazar Ömer Madra, Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim raporunu “Kısaca her şey tehlikede” diye özetlerken, savaş ile iklim krizi arasındaki bağlantıya işaret etti. Madra’ya göre son fırsat penceresi söz konusu ve Türkiye’deki kültürel miras bile yıkım tehlikesiyle karşı karşıya.
Kimse sade olmaya çalışmıyor, sadeliği değerli bulmuyor, kimse laf kalabalığından kaçmıyor, tam tersine, daha büyük kalabalıklar yaratmaya çalışıyor. Halbuki sade yazmaktır değerli olan. Ama tabii, en zor şey de sade yazmaktır.
Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Moda diyetler veya sözde mucizevi gıdaların hayalleri peşinde koşuluyor ama günün sonunda sadece hayaller suya düşmekle kalmıyor, sağlığımıza da zarar veriyoruz” diyor.
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