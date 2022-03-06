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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 27 bin 671 vaka, 170 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 27 bin 671 vaka, 170 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 348 bin 146 Covid-19 testi yapıldı.

50 bin 241 kişi iyileşti.

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Yazmış bulundum

Kimse sade olmaya çalışmıyor, sadeliği değerli bulmuyor, kimse laf kalabalığından kaçmıyor, tam tersine, daha büyük kalabalıklar yaratmaya çalışıyor. Halbuki sade yazmaktır değerli olan. Ama tabii, en zor şey de sade yazmaktır.