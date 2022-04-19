Türkiye’den Yunanistan’a planörle kaçan iki kişi tutuklandı

Yunanistan, planörle Türkiye’den kaçan iki kişiyi tutukladı.
Yunanistan Sahil Güvenliği’nin verdiği bilgiye göre 32 ve 33 yaşlarındaki iki Türk vatandaşı Eğriboz adasındaki Karistos kent yakınındaki kumsalda yakalandı.
İkilinin sağlık kontrolünün yapıldığı, belgelerinin bulunmadığı kaydedildi.
Reuters’a bilgi veren hükümet yetkilileri, iltica başvurusu yapmadıklarını kaydetti. Ajans da polisin iki Türk’ü sınırdışı etmeye hazırlandığını yazdı.
İki Türk vatandaşı, yetkililere, İzmir’den havalandıklarını, başka ülkeye geçme amacıyla Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yola çıktıklarını, yakıtın bittiğini ve aracın denize düştüğünü söyledi.