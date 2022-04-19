İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan beraat etti

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Türkdoğan basın açıklamaları nedeniyle yargılanıyordu.

Fotoğraf: Diken

Türkdoğan 13 Mart 2021’de evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Öztürk hakkında ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla dava açılmış, hakkında yedi yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davanın ilk duruşması 22 Şubat’ta Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Davanın ikinci duruşmasına HDP ve CHP milletvekilleri, uluslararası insan hakları örgütlerinin temsilcileri, Türkiye’den insan hakları savunucuları, İHD yöneticileri, Türkiye’nin çeşitli barolarından çok sayıda avukat ve gazeteciler katıldı. Adliye önünde ve duruşma salonu çevresinde çok sayıda çevik kuvvet polisi de hazır bekletildi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Türkdoğan’ın ANF adlı siteye açıklamaları, açlık grevlerine ve cezaevlerindeki tecride yönelik açıklamalar, PKK lideri Abdullah Öcalan’a ilişkin basına verdiği mülakatlar ve telefon tapeleri nedeniyle yargılandığını hatırlattı.

Savcılık söz konusu delillerin, Türkdoğan’ın ‘örgüt üyesi olduğu, örgüt hiyerarşisi için de yer aldığı suçlamalarına delil olmadığını’ belirtti. Türkdoğan’ın beraatına karar verilmesini talep etti.

Türkdoğan savunmasında, ‘İHD’nin insan hakları alanında faaliyet yürüttüğünü, tüm açıklamalarının ve sözlerinin bu alandaki hukuksuzluklara karşı olarak söylendiğini’ belirtti. İddianamede yer alan delillerin de insan haklarına ilişkin eylem ve söylemler olduğunu söyledi. Türkdoğan, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

İHD eş genel başkanının ardından konuşan avukat Kerem Altıparmak, yargılamaya ilişkin 14 sayfadan oluşan yazılı savunmalarıyla ‘her delili ayrı ayrı çürüttüklerini’ söyledi.

Altıparmak savunmasında “Atılı suçun gerçekleşmesi için müvekkilin iradesini örgüte teslim etmesi gerekir. Belge ve delilerin bir tanesi bile buna işaret etmemektedir. Beraata karar verilmesi gerekir” dedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından ara veren mahkeme kısa değerlendirmeyle Türkdoğan’ın beraatına karar verdi. Hakkındaki adli kontrol uygulaması da kaldırıldı.