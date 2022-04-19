IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü: Türkiye için yeni beklenti yüzde 2,7

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle küresel büyüme tahminlerini düşürdü. Türkiye için 2022’de öngörülen büyüme yüzde 2,7.

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IMF’in 2022 için küresel büyüme tahmini yüzde 4.4’ten yüzde 3.6’ya düşürüldü.

Raporda ocak ayındaki görünüm raporundan bu yana küresel ekonomik görünümün Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle önemli ölçüde kötüleştiği belirtildi.

Savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonuysa artıracağına işaret edilen raporda, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiğini, birçok ülkenin ise savaşın ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı maliye politikası alanına sahip olduğu yazıldı.

Kurum Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 8.5, Ukrayna ekonomisinin de yüzde 35 küçülmesini bekliyor.

ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4’ten yüzde 3.7’ye, 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 2.6’dan yüzde 2.3’e düşürüldü.

Avro Bölgesi’nde büyüme beklentisi 2022 için yüzde 3.9’dan yüzde 2.8’e, 2023 için yüzde 2.5’ten yüzde 2.3’e düşürüldü.

Çin’in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4.8’den yüzde 4.4’e inerken, gelecek yıla ilişkin beklenti yüzde 5.2’den yüzde 5.1’e çekildi.

Türkiye için beklenti

IMF, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3.3’ten yüzde 2.7’ye, 2023 tahminini yüzde 3.3’ten yüzde 3’e düşürdü.

Türkiye için 2022 yılı TÜFE tahmini yüzde 60,5 olurken 2023 TÜFE tahmini yüzde 37,2.

IMF gelişen ülkelerde 2022 yılı enflasyonunu da yüzde 8.7 olarak tahmin etti.

Dünya Bankası da dün Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle 2022’de küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.1’den yüzde 3.2’ye düşürdüklerini açıklamıştı.