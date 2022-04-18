Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1’den yüzde 3,2’ye düşürdüklerini bildirdi.

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Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomi için de tahminlerin düşürüldüğünü söyledi.

Dünya Bankası’nın savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceğini de belirten Malpass, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek üç ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Malpass, düşük ve orta gelirli ülkeler için borç krizininse bu yıl daha da kötüleşmesinin beklediğini söyledi.