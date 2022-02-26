Dünya Bankası: Türkiye 2022’de daha yavaş büyüyecek

Dünya Bankası’nın ‘Türkiye Ekonomi Monitörü’ raporunun son sayısına göre, Türkiye ekonomisinin 2022’de artan finansal zorluklardan dolayı çok daha düşük bir hızda büyümesi bekleniyor.

Para politikası ayarlarında sıklıkla yapılan değişikliklerle birlikte eylül ayından bu yana yapılan bir dizi faiz indirimi, Türk Lirası’nın tarihteki en düşük seviyelere inmesine ve enflasyonun rekor seviyelere yükselmesine yol açtı. Bu durum iktidarın büyüme hedeflerini engelleyebilir.

Dünya Bankası analizinde 2021 yılında ihracatta ciddi bir artış yaşanmasına rağmen, Türkiye’de yaşayan finansal zorlukların yoksul hanehalklarının reel gelirlerini aşındırdığı belirtildi.

Raporda 2021 yılında tahmini yüzde 10 olan büyüme hızının, politika belirsizliğindeki sert artışın özel tüketimi ve yatırımları baskılaması sebebiyle bu yıl yüzde 2’ye düşmesi, 2023 yılında ise yüzde 3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Analizde şu ifadeler yer aldı: “2021 yılında olduğu gibi, 2022 yılındaki büyümede de Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta devam edecek güçlü artış ile birlikte turizmdeki artışa ilişkin ilave beklentilerin de önemli belirleyici etkenler olacağı tahmin edilmektedir. Son dönemdeki makro-finansal istikrarsızlık banka bilançolarını baskılamıştır ve uzun vadeli finansman için sağlanabilecek yurtiçi kaynak geliştirme çabalarını sekteye uğratmıştır.”