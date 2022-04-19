Selahattin Paşalı’nın damatlığının tasarımcısı Hatice Gökçe anlattı: Değişen damat imajı

AYDİL DURGUN

Erkek modasında kalıpların dışına çıkan çizgisiyle tanınan Hatice Gökçe’nin tasarımları oyuncu ve müzisyenlerin damatlık için tercihi oluyor.

Son olarak genç neslin yükselen yıldızlarından oyuncu Selahattin Paşalı’nın düğününde damatlık olarak Hatice Gökçe imzalı bir tasarım tercih etti.

Üzerine giydiği uzun kaftan ve kahverengi sandaletleriyle alışılmış damat görüntüsünün çok dışında ve şıktı.

‘Sandalet kendi seçimiydi’

Gökçe’ye tasarımını sorduk: “Selahattin Paşalı ‘Yenidoğan‘ koleksiyonumuzda bir paltoyu beğenmiş olarak geldi. Hatta ilk olarak ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisinin kırmızı halısı için bu seçimi yapmıştı. Damatlığı için de aynı tasarımın farklı rengini istedi. Bu tasarım üzerinden rengine karar verdik. Sandalet giymek kendi seçimiydi ve çok isabetliydi. Seçenekler arasından birini birlikte tercih ettik sadece. Ayrıca, tasarımdaki Zehra Gökçe tasarımı iğne oyası yaka iğneleri ve yaka aksesuarlarını kullanmak istemesi bizi çok mutlu etti. Zira tasarım markası olarak papyon, kravat gibi klasik aksesuarları kullanmayı tercih etmiyoruz.

Yakın geçmişte oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, oyuncu Sarp Apak ve müzisyen Can Bonomo da Gökçe imzalı damatlıklarıyla klasik damatlardan farklı olduklarını gösterdi.

Peki nereden çıktı bu sıra dışı ve seyirlik damatlar?

Gökçe “Erkek giyim modası seçeneklerin artmasıyla oldukça özgürleşti. Hissettiği gibi giyenen erkeklerin sayısı çoğaldı. Artık kendi istekleri doğrultusunda seçim yapan erkeklerle karşı karşıyayız” diyor.

Damatların ‘hayallerini süsleyen’ damatlıklar var mı?

Bu durum damatların, gelinlerden alıştığımız üzere ‘hayallerini süsleyen‘ damatlıklar olduğu anlamına mı geliyor? Yukarıda sıralanan beyler ve diğerleri Gökçe’ye gidip hayalindeki damatlığı mı anlattı?

Henüz işler o aşamaya varmamış. Gökçe “Kendi zevki ve yüksek beğenisi olan mesleklerinde öncü erkeklerle çalışıyoruz. Bugüne kadar koleksiyonlarımızda yer alan tasarımlarımızdan seçim yaptılar” diye anlatıyor.

Başta damattan nikah ya da düğünün nerede olacağı, sevdiği renkler, mevsim, mekan gibi konular hakkında bilgiler aldıktan sonra bu doğrultuda farklı renk, kumaş ve aksesuar tasarımları sunduklarını söylüyor.

‘Elbette diğer erkeklerin de dikkatini çekiyor’

Göz önünde olan isimlerden, genç nesilden böyle damatlık seçimleri görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. ‘Sıradan damatlarda bu tür tasarımlara yönelim var mı’ sorusunu ise şöyle yanıtlıyor tasarımcı: “Erkeklerde renk seçeneklerinin artması, klasik formların dışında yeni kalıp, görünümlerin çeşitlenmesiyle evet genç nesil de farklı tasarımlara yöneliyor ve tercih ediyor. Öncü erkek profillerin tasarımlara yönelmesi elbette diğer erkeklerin de dikkatini çekiyor. Klasik formların dışında giyinmeyi isteyen erkekler farklı tarzlara yöneliyor.”

Medyada her sezon özellikle yaz gelirken gündeme gelen ‘gelinlik trendleri‘ Gökçe’ye göre ‘damat modası‘nda henüz yerleşmemiş: “Elbette erkekler için de resmi olmayan bir trend var. Ancak henüz kadınların trendleri gibi erkeklere özel damatlık trendleri resmileşmiş değil.”

Gökçe’nin damatlara önerisi ise kendilerini rahat ve iyi hissedecekleri tasarımları seçmeleri. ‘O özel günde’ gelinler kadar damatların da özeni ve ilgiyi hak ettiklerini düşünüyor.



