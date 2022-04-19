Bilim insanlarına göre umut verici: Europa’da su yüzeye daha yakın olabilir

Bilim insanları, Jüpiter’in buzullarla kaplı uydusu Europa’da suyun yüzeye düşünülenden daha yakın olabileceğini iddia etti.

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Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre Grönland’da bulunan buzullardaki su ile Europa’daki buzullardaki su benzer olabilir.

Önceki araştırmalardaysa Europa’daki okyanus sularının yüzeye yaklaşık 25-30 kilometre mesafede olduğu tahmin ediliyordu.

Stanford Üniversitesi’nden jeofizikçi Dustin Schroeder, buz kabuğunun yüzeyine yakın suyun bulunmasının Europa’da yaşamın var olabilmesi için umut verici olduğunu kaydetti.

Europa’daki yüzeye yakın seviyelerdeki suyun gelecekteki uzay çalışmalarına da ışık tutabileceği belirtiliyor.

İtalyan gökbilimci Lucas Paganini’nin önderlik ettiği araştırma ekibi, 2016 ve 2017’de yaptıkları ölçümlerde uydunun atmosferinde su buharı izlerine rastlandığını bildirmişti.

2024’te araç gönderilecek

NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024’te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa’ya fırlatmayı planlıyor.

Jüpiter’in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610’da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti.