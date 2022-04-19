‘Uyuşturucuya özendirmek’le suçlanan Murda’ya hapis cezası

Hollanda vatandaşı ‘Murda’ lakapçı rapçi Mehmet Önder Doğan’a dört yıl iki ay hapis cezası verildi.

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Doğan, İstanbul 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, ‘Duman’, ‘Pahalı’ ve ‘Eh Baba’ şarkılarında uyuşturucu kullanmaya özendirmekle suçlanmıştı. Şarkıcıya beş yıldan 10 yıla kadar hapis istenmişti.

Davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını açıklayan savcıysa altı yıl iki aydan 17 yıl altı aya kadar hapis talep etti.

Savunma yapan Doğan’ın avukatı Ümit Gürkal Egemen, Doğan’ın iki tane ‘Duman’ şarkısı bulunduğunu, iddianamede anılan şarkının YouTube’da yayınlanmadığını, müvekkilinin kendi kanalından da kaldırıldığını söyledi.

Egemen, şunları kaydetti: “Paylaşıldığı dönemde kopyalanıp üçüncü kişiler tarafından yayınlanmasına teknik olarak engel olamamaktadır. Söz konusu şarkı ayrıca hiçbir konserinde de bu şarkı seslendirilmemiştir. Söz konusu şarkı lisanslı bir şarkı olmayıp anonimdir ve o tarihlerde ünlü olmadığından eş, dost çevresinde paylaştığı şarkıdır.”

Mahkeme, dört yıl iki ay hapis cezası verirken, avukat karara itiraz edeceklerini söyledi.