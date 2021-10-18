‘Uyuşturucuya özendirmek’ten gözaltına alınan rapçi Murda serbest bırakıldı

Murda adıyla tanınan Hollanda uyruklu Önder Doğan şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Murda’nın ‘Duman‘, ‘Pahalı‘ ve ‘Eh Baba‘ isimli şarkılarında yer alan sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri şarkıcının önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yapacağı yönünde bilgi edindi. Murda dün saat 19:30 sıralarında havalimanında gözaltına alındı.
Adliyeye sevkedilen rapçi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Murda, Ezhel’le yaptığı ‘Aya‘ ve ‘Bir Sonraki Hayatımda Gel‘ şarkılarıyla tanınıyor.