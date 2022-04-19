Diken

Yaramazlara biraz batar!

Reklam ajansı Ogilvy’den influencer’lara: Ya gel bana sahici sahici ya da anca…


Reklam ajansı Ogilvy Britanya’da kampanyalarında vücutlarını ve yüzlerini farklı göstermek için fotoğraflarına müdahale eden influencer’larla çalışmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Ogilvy

Amaç sosyal medyanın neden olduğu sistematik akıl sağlığı zararlarıyla mücadele etmek.


The Drum’a konuşan ajans yöneticisi Rahul Titus “Influencer’lar pazarlamanın ‘sahici’ tarafında olmalı ancak artık öyle içerikler öyle sahte hale geldi ki sosyal medyaya bakan herkese zarar veriyor. Pazarlamacılar, ajanslar olarak görevimiz, gelecek nesillerin bu şekilde büyümesinin önüne geçmek” dedi.

Bu kararı almadan önce konuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirten Titus, davranış bilimleri ekibi ve influencer’larla görüşerek yeni stratejileri üzerine çalıştıklarını anlattı.

Ajans, aralarında Dove’un da olduğu müşterileri için, fotoğrafıyla oynayan influencer’larla çalışmama kararını önümüzdeki aydan itibaren kademeli olarak uygulamaya başlayacağını ve yıl sonunda tamamen yasaklayacağını belirtti.

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