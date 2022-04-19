Soylu duyurdu: Suriyelilere bu yıl bayram izni verilmeyebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerine izin verilmeyebileceğini söyledi.
Türkiye’de geçici koruma statüsünde yaklaşık 4 milyon Suriyeli bulunuyor. Her yıl bayramlarda sınır kapılarından binlerce Suriyelinin güvenli bölgeye gidip dönmesine izin veriliyor.
Bakan Soylu, 2-4 Mayıs tarihlerindeki Ramazan Bayramı öncesi şunları söyledi: “Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var.”