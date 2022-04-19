Sahile ‘gökdelen otel’ projesi: CHP ‘Yapmayacağız’ dedi, çevreciler ikna olmadı

TUĞBA ÖZER

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin ‘gökdelen otel’ projesinden vazgeçildiği duyuruldu. Çevrecilere göre açıklama yetersiz.

Çevredeki yapılar çoğunlukla iki veya üç katlı. Görsel: Twitter

Zeytinlik alana alışveriş merkezi yaptırmaya da kalkan Burhaniye belediyesi, son olarak sahile 11 katlı otel projesi uğruna imar planını değiştirmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylanan yeni imar planıyla, beş katlık imar izni 11’e çıkarılmıştı.

Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Yazgan 17 Şubat’ta, görevinden istifasını açıklamasının ardından gazetecilere otel projesini tanıtıp, “Siz ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın Burhaniye büyüyecek. Ben de belediye meclis üyesi olarak başkanıma da desteğe devam edeceğim. Her türlü projenin içinde de olmaya devam edeceğim” demişti.

Belediye başkanı: Yapmayacağız

Söz konusu gelişmeleri aktardığımız haberimizin ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler şöyle dedi: “11 katlı otel gibi bir projemiz yoktur. Herhangi bir ihale de bulunmamaktadır. Arsa Burhaniye Belediyesi’ne aittir.”

Diken’in ulaştığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da otel planının iptal edildiğini doğrulayarak şöyle konuştu: “Buraya otel yapılmayacak. Neden 11 kata çıkarıldığını tam olarak bilmiyorum. Orası belediye arazisi olduğu için değerlenmesi için alınmıştır bu karar. Ama şunu söyleyebilirim; oraya otel yapılmayacak, nokta.”

Çevreciler: Dava açacağız

İmar planı değişikliğine karşı belediyeye itiraz dilekçesi sunan Burhaniye Çevre Platformu’ndan (BURÇEP) Süleyman Eryılmaz ise ‘Otel yapılmayacak’ sözünü inandırıcı bulmadıklarını ifade etti.

Eryılmaz şunları söyledi: “Henüz resmi olarak karar elimize ulaşmadı ancak imar planında yapılan değişikliğin iptali için belediyeye sunduğumuz itiraz dilekçelerinin reddedildiğini duyduk. Bu plan değişikliği iptal edilmediği sürece biz itirazlarımıza devam edeceğiz. İmar planı değişikliğine karşı da dava açacağız.”

CHP’li belediyenin Taylıeli Mahallesi’ndeki zeytinlik alana AVM ihalesini şarkıcı İbrahim Tatlıses’in şirketi kazanmış, Diken’in haberi ardından çoğalan itirazlar üzerine belediye ihaleyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Aynı belediye bu kez İskele Mahallesi’nin sahil şeridine inşa edilmesi planlanan 11 katlı otel nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. Otel için sahil şeridindeki imar planında kat izni 3 Aralık 2021’de ilçe belediye meclisi kararıyla beşten 11’e çıkarılmış, ilçe belediye meclisinin kararı, büyükşehir belediye meclisi tarafından 21 Ocak 2022’de onaylanmıştı.