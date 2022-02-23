CHP’li belediyeden, zeytinlik alana AVM projesinde geri adım

TUĞBA ÖZER

Zeytin ağaçlarının bulunduğu alanı 23 yıl kullanım hakkıyla alışveriş merkezi yapılmak üzere İbrahim Tatlıses’in şirketine veren Burhaniye Belediyesi, gelen tepkiler üzerine ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.

Belediye AVM için yeni yer seçimi konusunda çalışma başlattığını açıklarken, Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) konuyu takip etmeye devam edeceğini bildirdi.

CHP’li Burhaniye Belediyesi Taylıeli Mahallesi’nde 23 bin 761 metrekare alanda AVM yapımı ve işletimi için 28 Aralık 2021’de ihaleye çıkmıştı.

Belediyenin açıklamasında, kapalı teklif usulüyle düzenlenecek ihaleyi, Tatlıses’in şirketinin kazandığı belirtilmiş, Tatlıses, ilçeye giderek belediye başkanı Ali Kemal Deveciler’le sözleşme imzalamıştı. Tatlıses’in ihaleyi tek başına girerek kazanması dikkat çekmişti.

Diken’in söz konusu alanda zeytinlik ağaçlarının bulunduğunu gündeme getirmesinin ardından kamuoyunda belediyeye sert tepki oluşmuştu. Zeytin ağaçlarının peyzajda kullanacağı belirtilse de tepkiler dinmeyince, belediye geri adım atmak zorunda kaldı.

‘Hassasiyet göz önüne alınarak iptal edildi’

Belediye bugün bir açıklama yayımlayarak ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle: “Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM (alışveriş merkezi) sözleşmesi, idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır.”

‘Sağduyu galip geldi’

Kararı Diken’e değerlendiren BURÇEP gönüllüsü Filiz Sonsuz, süreci takip etmeye devam edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Belediye başka bir yer seçeceğini açıklamış. Sanırım ihale yenilenecek ve daha fazla kişinin ihaleye katılması sağlanacak ve tepki görmeyecek bir yer seçilecek diye düşünüyoruz. En azından şimdilik zeytinlikler kurtuldu. Bu olması gerekendi zaten. Bir yöneticinin yönettiği insanların fikirlerini dikkate alması gerekir. Burhaniye’de çünkü gerçekten ciddi bir itiraz oluşmuştu. Sağ duyu galip geldi diyelim. Bizim BURÇEP olarak endişemiz Burhaniye gibi sakin bir tatil beldesinin hızlı şehirleşmesi yönünde. Biz Bodrum, Alaçatı olmak istemiyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”