Zeytinliğe AVM yattı, sahile gökdelen dikelim!

TUĞBA ÖZER

Zeytinlik alana alışveriş merkezi yaptırmaya kalkan Balıkesir’e bağlı Burhaniye ilçesinin belediyesi şimdi de sahile 11 katlı otel projesi uğruna imar planını değiştirdiği için hedefte. Projeyi iktidarın ‘çılgın proje’lerine benzeten çevreciler “Sahilimizde gökdelen istemiyoruz” diyerek kampanya yürütüyor.

CHP’li belediyenin Taylıeli Mahallesi’ndeki zeytinlik alana AVM ihalesini şarkıcı İbrahim Tatlıses’in şirketi kazanmış, Diken’in haberi ardından çoğalan itirazlar üzerine belediye ihaleyi iptal ettiğini duyurmuştu.

İmar planı değiştirildi

Aynı belediye bu kez İskele Mahallesi’nin sahil şeridine inşa edilmesi planlanan 11 katlı otel nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Otel için sahil şeridindeki imar planında kat izni 3 Aralık 2021’de ilçe belediye meclisi kararıyla beşten 11’e çıkarıldı. İlçe belediye meclisinin kararı, büyükşehir belediye meclisi tarafından 21 Ocak 2022’de onaylandı.

Otelin çevresindeki yapılar çoğunlukla iki veya üç katlı.

Çevreciler itiraz ediyor

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP), Balıkesir Mimarlar Odası ve Burhaniye Bağımsız Kadın Platformu başta olmak üzere ilçedeki çevreciler imar planı değişikliğine karşı harekete geçti.

25 Mart’ta belediyeye itiraz dilekçesi sunuldu. Dilekçeye göre imar değişikliği her açıdan kanun ve yönetmeliklere aykırı: “Yüksek rant hedefindeki bu plan değişikliği kamu yararını tamamen göz ardı ederek yörenin yerel ve doğal özelliklerinin tahrip edilmesi ve çevresindeki yol altyapısındaki yasal planlama ölçülerine uyulmamasıyla birlikte yürürlükteki imar kanununa ve ilgili yönetmeliklere tümüyle aykırıdır.”

Kampanyaya yoğun destek

Burhaniye Bağımsız Kadın Platformu, “Kadınlar Betonlaşmaya İtiraz Ediyor: Sahilimizde Gökdelen Otel İstemiyoruz” sloganıyla, sosyal değişim platformu change.org’da imza kampanyası başlattı. Kampanyaya bugüne kadar 15 bine yakın kişi destek verdi.

‘İlçe cazibe merkezi olsun diye imara açılıyor’

BURÇEP eş sözcülerinden Süleyman Eryılmaz, projeye karşı çıkma gerekçelerini şöyle anlattı: “Otelin yapılmak istendiği yer doldurulmuş bir alan. Sıvılaşmış bir zemini var. Onun dışında çevresinde hiç yüksek bina olmadığı için çok çirkin bir görünümü olacak. Belediye, Burhaniye’nin yeterince duyulmadığını, Ayvalık’ın gölgesi altında kaldığını düşünüyor. ‘İş sahası yok o yüzden burayı bir cazibe merkezi haline getirelim. Bodrum, Alaçatı gibi olsun’ şeklinde bir düşünceleri var. Bu düşünceler nedeniyle hem bir önceki belediye döneminde hem de mevcut belediye döneminde Burhaniye çok fazla imara açıldı. Şimdi de hızlıca inşaat yapılıyor bu alanlara. Eğer AVM projesi de iptal edilmeseydi otelle birlikte burası onların istediği şekilde daha çok kalabalığın geldiği bir yer olacaktı.”

‘İmar baskısı Edremit Körfezi’ni de yok ediyor’

Eryılmaz, imar baskısının, pandemi nedeniyle küçük kasabalara başlayan göçün etkisiyle daha da hızlandığına dikkat çekti: “Şehirden kaçan insanların buraya gelerek evler satın alması isteniyor. Daha çok üst sınıf kesimlere hitap eden havuzlu, lüks villalar yapılıyor. Emlak fiyatları da müthiş artmış durumda. Geçen yıl 1 milyon olan evler 3-4 milyona fırlamış durumda. Korkunç paralar isteniyor ama evler de yapılmaya devam ediyor.

BURÇEP sözcüsü, çevre açısından doğabilecek sakıncalara da işaret etti: “Edremit Körfezi ‘hassas deniz’ olarak adlandırılıyor. Burası bir iç deniz gibi. Körfezde beş tane evsel arıtma tesisi var ve kapasitesi 170 bin. Dolayısıyla 170 binin üzerindeki bütün evsel atıklar arıtma tesisinden geçmeden körfeze deşarj ediliyor. Denize girerken insanlar rahatsız olmasın diye deniz çayırlarını da temizlediler. Halbuki onlar denizin ciğerleri gibiydi. Tüm bunlardan dolayı biz Burhaniye’nin ve çevresinin imara açılmasına, zeytinliklerin yok edilmesine ve çok katlı binalar yapılmasına karşıyız.”

Belediye reddediyor: Henüz proje yok

Belediyenin açıklamasında henüz bir otel projesinin olmadığı belirtilse de belediye başkan yardımcısı 11 katlı otel projesine tanıtarak temsili bir resim göstermişti.

Diken’e konuşan bir belediye yetkilisi henüz ortada böyle bir projenin olmadığını savundu: “Şu an öyle bir projemiz yok. Başkanımız bu konuyla ilgili ileriki günlerde resmi bir basın açıklaması yapacak. Başkan yardımcımız fotoğrafı temsili olarak paylaşmış. Kendisi gelecekteki projelerimizden bahsederken bir örnek göstermiş.”