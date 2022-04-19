Kinder ürünlerinde ‘salmonella’ şüphesi: Tarım Bakanlığı analiz zorunluluğu getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, salmonella bakterisi riskine karşı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi.

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Salmonella, beş yaşın altındaki çocuklarda, 65 yaşın üstündekilerde ve bağışıklığı baskılananlarda ağır enfeksiyonlara yol açabiliyor. Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Geçen haftalarda hem Fransa hem de Britanya’da Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle Ferrero şirketi Belçika’da üretilen bazı ürünleri raflardan çekmişti. Belçika’daki fabrikanın da denetim amacıyla bir süre üretime ara verdiği belirtilmişti.

Geri çağrılan ürünler arasında sürpriz yumurtaların yanı sıra, ‘şokobon’ ve küçük yumurtalarla diğer bazı çikolatalar yer alıyor.

Bakanlığın dağıtım yerlerine gönderdiği yazıda şunlar kaydedildi: “Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN’dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir.

Ayrıca, salgının ülkemizde sıçramasının önlenmesi amacıyla; ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA, vs.) ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir.”