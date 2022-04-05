Britanya’dan sonra Fransa: Tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı

Britanya’nın Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle bazı ürünlerin geri çağrılmasının ardından Fransa’dan da aynı hamle geldi.

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Salmonella, beş yaşın altındaki çocuklarda, 65 yaşın üstündekilerde ve bağışıklığı baskılananlarda ağır enfeksiyonlara yol açabiliyor. Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Bakteri daha önce ABD ve Avrupa ülkelerinde salgınlara neden olmuştu.

Şimdi de Britanya’da 63 çocukta bakteriye rastlandı. Bunun ardından üretici Ferrero şirketi önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim 2022 arasında olan iki parti yumurta ürünlerini geri çağırdı.

Şirket, Fransa’da da aynı önlemi aldı. Ferrero’nun açıklamasında, Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün salmonella vakalarıyla ‘muhtemel’ bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

Geri çağrılan ürünler arasında Kinder sürpriz yumurtaları, ‘schoko-bons’ ve küçük yumurtalarla diğer bazı çikolatalar yer alıyor.