Meclis başkanı ‘troll’le atıştı: Cumhur Frankfurt, terbiyesizlik yapma

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter üzerinden AKP’li ‘Cumhur Frankfurt’ adlı kullanıcıyla atıştı.

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Twitter paylaşımlarıyla sık sık muhalefeti hedef alıp AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı öven ‘Cumhur Frankfurt’ adlı kullanıcı, “Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış” diye yazarak Şentop’u etiketledi.

Bunun üzerine Şentop, “Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar” diyerek şu cevabı verdi: “Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen.”

Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 19, 2022