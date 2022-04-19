Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la Bilal Erdoğan arasındaki konuşmayı okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini belirterek iktidara yüklendi.

Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan CHP liderinin açıklamasından satır başları şöyle:

* Erdoğan ailesinin Man Adası’nda şirket kurduklarını, bu şirketle aralarında milyonlarca dolarlık para alışverişi olduğunun belgelerini açıklamıştım. Erdoğan, yandaş medyası itiraz etti. “Sahte” dediler. Mahkemeye verdiler, dava açıldı. Baktılar ki buradaki hakimler namuslu, dürüst hakimler o zaman o hakimleri değiştirdiler. Yerlerine sarayın hakimlerini getirdiler. O hakimler tazminata mahkum ettiler.

* Biz itirazımızı sürdürdük. 4’üncü Hukuk Dairesi’nin başkan ve vekillerini de değiştirdiler. Sonra Yargıtay’a geldik. Yargıtay’da vicdan sahibi, namuslu hakimler var ve onlar kararlarını verdiler. “Bu belgelerin sahteliği konusunda herhangi bir tespit bulunmamaktadır” diyor.

‘Kendi ülkesine vergi vermemek için…’

* Erdoğan ve ailesi neden bunu yapar, 1 sterlinlik şirket vergi cennetlerinde kurarlar? Milyonlarca dolar gidip geliyor. Kendi ülkesine vergi vermemek için. Ekmek alırken vergi veriyor emekli, işçi, memur. Beş kuruş vergi vermeyenler Erdoğan ailesinin akrabaları.

* Bunu dile getirdim ki gereğini yap kardeşim. Erdoğan vergi cennetlerinin listesini yayımlayacak. Yayımlamıyor. Niye? Damat dışarda para getiriyor. Oğlu dışarıdan, kardeşi dışarıdan para getiriyor. Bundan kim cesaret alıyor? Uyuşturucu baronları. Onların arkasında da Erdoğan var. Bunun üzerine tekrar dava açacak.

‘Bantı mahkemeye getireceğim’

* Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen bunlar da ‘BUMEZ’ diye şirket kuruyorlar Man Adası’nda. Oradan da paralar geliyor. Erdoğan’la Bilal Erdoğan arasındaki konuşmayı okuyorum size. Bilal Erdoğan, “Dün Sıtkı Ayhan geldi. Ondan sonra işte bir türlü işte doğru şekilde transfer işlemini yapamadığını bir 10 milyon dolar filan olduğunu şimdiki kadar birikenin…” diyor. Tayyip Erdoğan oğlunun sözünü kesiyor “Sakın alma sakın alma” diyor. Bilal Erdoğan, ‘Ben almayacağım’ diyor. Tayyip Erdoğan, “Kendisi bize ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin. Başkaları getiriyor da o niye getirmiyor” diyor. Bilal Erdoğan, “Tamam babacığım” diyor.

* Bu bantı getireceğim mahkemeye. Devleti soyan insanlardan cumhurbaşkanı olur mu? Kul hakkı yiyen adamdan cumhurbaşkanı olur mu?

‘İspat ettik, ne yapacaksın şimdi?’

* “İspat edersen cumhurbaşkanlığını bırakırım” dedi. İspat ettik, ne yapacaksın şimdi? 50 tane kılıf uyduracaklar. Havuz medyası yazıyor. Ne yazarlarsa yazsınlar. Erdoğan beni tanımıyor daha bir şeyi söylüyorsam mutlaka belgesini elimde tuttuktan sonra söylerim. Millete, “Cumhurbaşkanlığını bıracakağım” dedin. O zaman gereğini yap.

* Akaryakıt zamları dolayısıyla haksız eleştiriye muhatap oldum. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zammını yaparsın, belediye bu zamlarının yüzde 40 oranında zam yaptığında kıyameti koparırsın. Bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Zammı yapan sensin, hangi belediye başkanı zam yapmak ister? Buna ikiyüzlülük derler!

‘Bunlar demokrasiyi getiremezler’

* Gazeteci İbrahim Haskoloğlu. Gece 23’de evinden alındı. Bunlar açıklama yapmışlardı. “Gece baskınları olmayacaktır” diye. Bunlar yapamazlar. Bunlar demokrasiyi getiremezler. Bunu getirecek olan biziz, millet ittifakıdır.

‘Moralini bozma’

* Genç bir üniversite öğrencisi de tweet attı diye önce gözaltına alındı, sonra hapse atıldı. Alp Emeç. Sakın moralini bozma, bugün hapishanedesin ama yarın çocuklarına verdiğin demokrasi mücadelesini bu örnekle anlatacaksın. Moralini bozma, gözlerinden öpüyorum. Bu ülkenin bütün aydınlık insanları senin arkanda.

‘Emekliler geçinemiyor’

* En büyük dramı yaşayanlar emekliler geçinemiyor. Bayramda torunları, evlatları gelecek. Torunlarına en azından rahat bir harçlık verebilsinler diye grubumuzun imzasıyla ’emeklilere asgari ücretin neti tutarında bir bayram ikramiyesi verelim’ diye indirildi Genel Kurul’a. Genel Kurul’da bekliyor. Size verilecek ikramiye asgari ücretin neti kadar olacak. Beşli çeteye verdiğinin binde birini emekliye vereceksin.

* Sarayda oturan ve biraz da vicdan sahibi olan bir kişi daha var. Sayın Bülent Arınç. Bana inanmıyorsan Arınç’ı dinle.

* Açlık sınırı 4 bin 928 lira, asgari ücret 4 bin 253 lira. Olacak bir şey değil ama saray ayrı havalarda. Saray ve şürekası ceplerini doldurmakla meşgul. Ne emekliyi ne asgari ücretliyi düşünür.

‘Neden 3,8 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?’

* Suriyeli sığınmacılara değinmek istiyorum. Bir sabah, ‘24 saat içinde Emevi camine gideceğiz ve namaz kılacağız’ diye açıklama yaptılar. Bu lafı ettiler, bir süre sonra baktılar ki 3 milyon Suriyeli Türkiye’ye gelmiş. Şu yönetim, devlet anlayışına bakar mısınız? Hedef koymuşlar 24 saatte gidecekler. tam tersi 3 milyon 800 bin Suriyeli Türkiye’ye geliyor. Daha gelişmiş ülkelere gitmek istiyorlar.

* Avrupalılar bizimle masaya oturdular. “Bunlar sizin topraklarınızda kalsın. Size biraz para verelim siz bunlara bakın” dediler. “Dolar” deyince vazgeçtiler geri kabul anlaşmasını imzaladılar. 3 milyon 800 bin Suriyeli şu anda Türkiye’de hapiste. Bir yere gidemiyorlar. Gitseler Geri Kabul Anlaşması’na göre Türkiye’ye iade ediliyorlar. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız?

* Dün bir açıklama yaptı. “Tek başına bırakılmış olsak da…” diyor. Sen bıraktın. Geri Kabul Anlaşması’nı Bay Kemal mi imzaladı? “Emevi camisinde namaz kılacağım” diyen Bay Kemal miydi? Sendin. İtiraz eden Bay Kemal’di. ‘Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden geleni yapacağız’ diyor. Nasıl bir omurga bu? Nasıl dönüyorsun 180 derece? Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyoruz. Halkın nabzının en iyi tutan partinin CHP olduğunu gösteriyor.

‘İşi baronlarla fotoğraf çektirmek’

* Bahçeli de 180 derecelik bir çark etti. O da açıklama yapmış. “Demografimizi, istikbalimizi düşünmek zorundayız” diye. Günaydın. Bunların tamamı bayrama gidecekler sonra gelecekler. Bunları getirecek kişi de Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına dönüştüren odur. O kişinin mültecilerle falan bir ilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. İçişleri Bakanı zaten yok hükmünde.