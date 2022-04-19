Asgariye zam bakanın gündeminde yok: Popülist taleplere kaymamamız lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyeleriyle ilgili artışın gündemde olmadığını söyledi.

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TÜİK mart için resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimcilerin bunun daha yüksek olduğunu söylüyor. Araştırmalara göre asgari ücretteki zam şimdiden eridi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temmuzda asgari ücretin artırılabileceğine dair mesaj vermiş ama daha sonra bunun tam aksi bir açıklamayla “Bunun vakti aralıktır” demişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ikinci zam iddiasını defalarca reddetmişti.

NTV’ye konuşan Bilgin bu konuda kapıyı kapattı: “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.”

Bilgin, emekliye bayram ikramiyesi konusunda da ‘henüz’ çalışmanın olmadığını söyledi: “1100 lira olarak 28 veya 29 Nisan’da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.”

Daha önce farklı tarihler verilen 3600 ek göstergeyse Bilgin’e göre bu yılın sonunda Meclis’ten geçebilir.