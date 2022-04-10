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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den bir asgari ücret mesajı daha: Gerekirse müdahaleden çekinmeyiz


AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ‘gerekirse’ asgari ücrete müdahale etmekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. TÜİK mart ayı için resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temmuz ayında asgari ücrette artış olabileceğine dair mesaj verirken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tartışmayı anlamlı bulmamıştı.


Kanal 7’ye konuşan Dağ, “Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz” dediklerini ve ezdirmediklerini, yüzde 30-40 oranındaki zamlarla bunu ortaya koyduklarını ifade etti.

AKP’li yönetici, ticari hayattaki hareketliliğin devam ettiğini, sabit gelirliler konusunda da hamleler yapmaları gerektiğini belirterek “Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuzda herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Dağ şöyle devam etti: “İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili aralık ayında konuşuluyor. Ama gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görürsek, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz.”

AKP’li yönetici, enflasyonun haziranda düz bir çizgiye ulaşacağını, kasım ayından itibaren de düşmeye başlayacağını öne sürdü.

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