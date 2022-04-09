CHP’den Avrupa ve Türkiye’de asgari ücretle alınabilecekler tablosu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa ülkelerinde durum bizden daha vahim’’ sözü sonrası Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin asgari ücret, enflasyon ve alım gücü gibi önemli verilerini kıyasladı.

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Ağbaba’nın değerlendirmeleri ve paylaştığı tablo şöyle:

*Avro bölgesinde yıllık gıda enflasyonu yüzde 4,7’yken Türkiye’de yüzde 70,33 artışla tam 14 katı.

*Almanya’da yıllık enflasyon martta yüzde 7,3, Fransa’da 4,5, Hollanda’da 9,7, Belçika’da 8,3 ve Yunanistan’daysa yüzde 7,2 civarında. Sadece bu beş ülkeyle kıyaslandığında, Türkiye yüzde 61 resmi enflasyonla Hollanda’dan altı kat, Fransa’dan 13,5 kat, komşu Yunanistan’dan 8,5 kat fazla enflasyona sahip.

*Türkiye artık yüksek enflasyonda Venezüella ve Zimbabve’yle birlikte ilk üçte. AKP genel başkanının ülkemizi düşük enflasyona sahip Avrupa ülkeleriyle kıyaslaması, bu ülkelerde durumun dahi vahim olduğunu öne sürmesinin akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir yanı yok.

*Avrupa ülkelerindeki asgari ücretliler bolluk, ülkemizdeki asgari ücretlilerse sefalet ve açlık içinde yaşıyor.