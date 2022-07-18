Akşam Postası / 18 Temmuz 2022

Erdoğan: KYK kredileri alınan ücret üzerinden geri ödenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık” dedi.

HDP: Deniz Poyraz duruşması öncesi ‘canlı bomba’ tehdidi aldık

Deniz Poyraz duruşması öncesindeki saldırı girişimine ilişkin açıklama yayımlayan HDP, dün “Siz İzmir Adliyesi önünde toplanın, biz de bir kardeşimizi canlı bomba olarak yollayalım” diye bir tehdit mesajı aldıklarını duyurdu.

Şeyh öldü, tarikat karıştı: Cübbeli’ye ‘Kasetlerini patlatırız’ tehdidi

İsmailağa tarikatının liderlerinden Saadeddin Ustaosmanoğlu, ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü ‘kaset’le tehdit etti: “Erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım.”

Anket: İktidarın ekonomiyi düzelteceğine olan inanç kayboldu, gözler muhalefette

Anket sonuçlarını paylaşan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici, “Toplumun yüzde 76’sı (Cumhurbaşkanı) Erdoğan yönetiminin ülke ekonomisini düzeltemeyeceğini söylüyor” dedi.

Demirtaş: HDP, PKK’nin uzantısı, sözcüsü, destekçisi değildir

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “HDP, PKK’nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. PKK ile bir bağı yoktur. Bunu Türkiye kamuoyuna anlatabilmemiz gerekir” dedi.

Kaftancıoğlu hakkındaki koruma kararı yine kaldırıldı: Papatya falına çevirdiniz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın hakkındaki ‘koruma kararı’nı kaldırdığını duyurdu: “İçişleri Bakanlığı papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık.”

Anket: AKP’liler, ‘sürtük’ için ‘Milletin dili’ diyen Erdoğan’ı onaylamadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletin diliyle konuştuk” diyerek savunduğu ‘sürtük’ ifadesi, karşılık görmedi.

AKP’li Külünk ekonomi yönetimine çattı: Twitter’dan ‘ders verdi’

2023 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatan AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, ekonomi yönetimini eleştirerek, “Betona gömülen paradan vatandaşa bir pay düşmüyor… Ekonomide kaynakların betona, holdinglere ve büyük şirketlere akıtılmasının önüne geçilmeli ve halkın refahına odaklanılmalıdır” dedi.

Nebati ‘Sadece bizde değil’ dese de Türkiye, benzin zammında şampiyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini belirtti.

İçkide bir gruba yüzde 20 zam: Biraya da bekleniyor

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye yüzde 15-20 aralığında zam geldiğini duyurdu.

İstanbul Analytics kışı işaret etti: Dolar 22’yi zorlayabilir

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki değer kaybı sürerken, uzmanlar Türkiye’nin yakın süreçte ödemeler dengesi krizine girmesini ve dolar/TL kurunun 20-22 seviyelerini zorlamasını bekliyor.

Türkiye’ye yaklaşan asbestli gemi hakkında neler biliniyor?

Brezilya Donanması’nın emekliye sevk ettiği NAe Sao Paulo adlı geminin söküm için İzmir Aliağa’ya gelmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mayısta onay verdiğinin ortaya çıkmasıyla asbest tartışmaları başladı.

Bakan yardımcısı Tekirdağ’da: Tırtıl istilası öyle çok ürkütücü değil

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tekirdağ’da 70 dönüm ayçiçeği tarlasında çayır tırtılı istilası görüldüğünü söyleyerek, “Mücadelede tam sonucu görmek için birkaç güne daha ihtiyacımız var” dedi.

Çalışma bakanı: 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemdeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

TTB’den doktorları ‘Öldürmez misin’ diyerek hedef gösteren imama suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya’da görevi başındaki Dr. Ekrem Karakaya’nın silahla öldürülmesi üzerine greve giden sağlık çalışanlarını hedef göstererek, “Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin” diyen imam Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeni Şafak ‘hedefi tutturdu’: AKP’li eski İBB başkanının ‘hukuksuzluklarını’ yazdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinin ardından belediye meclisindeki seçimlerde AKP’lilerin oylarıyla İBB başkanlığına seçilen Mevlüt Uysal hakkında ‘yolsuzluk’ haberi yaptı.

Can Candan’ın ‘kayyım rektör’ İnci imzalı ‘görevine son verilme’ kararı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin henüz rektör vekiliyken Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’ı görevden almasına yönelik karar iptal edildi. Candan’a tazminat ödenmesine hükmedildi.

Vergi gelirleri fırlayınca bütçe yılın ilk yarısında fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazirana ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini açıkladı. Buna göre bütçe haziranda 31,1 milyar TL açık, son altı ayda da 93,6 milyar TL fazla verdi.